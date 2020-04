Coutinho erfolgreich operiert

Philippe Coutinho wurde am heutigen Freitag erfolgreich am rechten Sprunggelenk operiert. Dies teilt der FC Bayern mit. Dem Rekordmeister zufolge wird der Brasilianer in zwei Wochen mit dem Aufbautraining starten.

Zum Saisonende trennen sich die Wege des Offensivspielers und der Bayern dann voraussichtlich wieder. Die auf 120 Millionen festgesetzte Kaufoption für Coutinho wollen die Münchner nicht ziehen.