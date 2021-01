Kiels Baku nach Polen?

Makana Baku winkt offenbar ein Ausweg aus seiner misslichen Lage bei Holstein Kiel. Nach Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ möchte Aufsteiger Warta Posen den Zwillingsbruder von Nationalspieler Ridle Baku bis zum Saisonende ausleihen.

In Kiel sieht Baku unter Cheftrainer Ole Werner in dieser Saison überhaupt kein Land und wurde bislang komplett ignoriert. Das Arbeitspapier des 22-jährigen Flügelstürmers an der Förde ist noch bis 2022 datiert.