Bericht: Leeds forciert Koch-Verpflichtung

Leeds United intensiviert die Bemühungen um eine Verpflichtung von Robin Koch. Dies berichtet das stets gut informierte englische Online-Portal ‚The Athletic‘. Demnach will der künftige Erstligist über das kommende Wochenende entscheidend in den Gesprächen über Kochs Zukunft vorankommen.

Die Whites haben im Gegensatz zur prominenten Konkurrenz keine Teilnahme am internationalen Wettbewerb vorzuweisen. Neben Leeds befinden sich auch Tottenham Hotspur, Newcastle United, der AC Mailand sowie Lazio Rom in der Verlosung um den 24-jährigen Abwehrspieler. Einen Wechsel zu Benfica Lissabon lehnte er jüngst ab.

Bis 2021 ist Koch noch an Freiburg gebunden, ein Abschied des Innenverteidigers in diesem Sommer ist jedoch beschlossene Sache. Zwar reiste der 1,91 Meter große Rechtsfuß am gestrigen Donnerstag mit den Breisgauern ins Trainingslager nach Österreich, doch bis zum Saisonbeginn Mitte September dürfte Koch seine Schuhe für einen anderen Klub schnüren.