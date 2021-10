Medien: Xavi kurz vor Barça-Wechsel

Die Suche nach einem neuen Trainer beim FC Barcelona wird wohl nicht mehr lange andauern. Die ‚Sport‘ berichtet unter Berufung auf Quellen, die an den Verhandlungen beteiligt sind, dass die Katalanen eine Einigung mit Xavi Hernández erzielt haben. Die Verpflichtung könne schon in wenigen Stunden offiziell verkündet werden. Einzig mit Al Sadd müsse man noch auf einen Nenner kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Steine in den Weg legen wird der Klub aus Katar seinem Trainer aber wohl nicht. Xavi will unbedingt nach Barcelona wechseln und pflegt ein enges Verhältnis zu den Bossen von Al Sadd. Im Notfall könnten die Blaugrana wohl auch von einer Ausstiegsklausel in Höhe von einer Million Euro Gebrauch machen.

Das einstige Gehirn des Barça-Spiels soll die sportlich wie finanziell in Schieflage geratenen Katalanen wieder in die Spur bringen. Und Xavi brennt für diese Aufgabe, so ist es aus Spanien zu hören.