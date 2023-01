West Ham heiß auf WM-Fahrer En-Nesyri

- Quelle: The Athletic

West Ham United ist bei der Suche nach einem neuen Stürmer auf einen alten Bekannten aufmerksam geworden. Laut ‚The Athletic‘ zeigen die Hammers Interesse an einer Leihe von WM-Fahrer Youssef En-Nesyri (25). Um den FC Sevilla von einem Leihgeschäft zu überzeugen, könne eine Kaufoption respektive Kaufpflicht Teil des Deals werden.

Bereits im vergangenen Jahr soll West Ham an En-Nesyri dran gewesen sein. Damals hätten die Sevillistas ein Angebot über 30 Millionen Euro jedoch abgelehnt. Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr stand der Marokkaner in allen sieben Partien seiner Nationalmannschaft in der Startelf und steuerte zwei Treffer bei.

