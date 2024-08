Transfer oder Abgang: Wind sorgt für Klarheit

Trotz aller Spekulationen wird Jonas Wind den VfL Wolfsburg in diesem Sommer wohl nicht verlassen. „Ich bin hier und habe auch nichts anderes vor. Ich möchte in dieser Saison in Wolfsburg bleiben“, so der dänische Torjäger der Wölfe im Interview mit ‚WAZ/AZ‘. Vor allem England drängte sich zuletzt als mögliches Transferziel auf, doch ergeben hat sich offenkundig nichts.

Dass der VfL nicht europäisch vertreten ist, ändert nach eigenen Angaben nichts an Winds Plan: „Der VfL muss den Anspruch haben, international zu spielen, keine Frage. Natürlich vermisse ich das. Aber es ist so, wie es ist. Wir versuchen nun alles in der kommenden Saison, damit wir dieses Ziel erreichen.“ Vertraglich gebunden ist der 1,90-Mann noch bis 2026, eine Ablöse ließe sich also auch noch im nächsten Jahr erzielen.