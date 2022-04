Gehaltserhöhung für Lewandowski ausgeschlossen?

Der FC Bayern lässt dem Lager von Robert Lewandowski in den aktuellen Vertragsverhandlungen offenbar nur wenig Spielraum. Zumindest berichtet die Münchner ‚Abendzeitung‘, dass für den deutschen Rekordmeister eine Erhöhung des Gehalts des 33-jährigen Starstürmers ausgeschlossen ist. Die Lokalzeitung begründet dies mit durch die Corona-Pandemie entstandenen finanziellen Engpässen sowie der Tatsache, dass „die geplanten Transfers und Verlängerungen mit Topspielern“ kostenintensiv seien.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lewandowskis Berater Pini Zahavi findet sich laut übereinstimmenden Berichten am heutigen Donnerstag in München ein, um mit den Bayern-Bossen über eine Verlängerung zu reden. Der Ausgang der Gespräche ist offen, das französische ‚RMC‘ berichtet gar, dass Zahavi den Klub um die Freigabe für seinen Klienten bitten will. Lewandowskis Vertrag läuft 2023 aus.