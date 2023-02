Heidenheim: Neuer Vertrag für Schimmer

Stefan Schimmer bleibt dem 1. FC Heidenheim erhalten. Wie der Zweitligist verkündet, wurde der Vertrag mit dem 28-jährigen Stürmer bis 2026 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier wäre im Sommer ausgelaufen. Schimmer geht bereits seit 2019 in Heidenheim auf Torejagd, in bislang 107 Spielen für den Klub war er 14 Mal erfolgreich.

„Wir freuen uns sehr, Stefan Schimmer drei weitere Jahre im FCH Trikot zu sehen. ‚Bomber‘ kommt aus unserer Region, hat bei uns den Schritt zu einem gestandenen Zweitligaspieler geschafft und verkörpert unsere Mentalität zu einhundert Prozent“, so der Sportliche Leiter Robert Strauß, „er hat über die Jahre bei uns gezeigt, wie wichtig er mit seinen Treffern für uns ist und dass er in jedem Spiel – egal, ob von Anfang an oder als Joker – alles reinwirft, was in ihm steckt!“

