Eintracht auf Shoppingtour: Mittelfeld-Juwel Delorge an der Angel

Eintracht Frankfurt ist an das belgische Mittelfeldtalent Mathias Delorge (19) von VV St. Truiden herangetreten. Nach Informationen der belgischen Tageszeitung ‚Nieuwsblad‘ wollen die Frankfurter Delorge unbedingt verpflichten und namhafte Konkurrenz aus Italien und Spanien ausstechen. Dessen Vertrag bei St. Truiden ist noch eineinhalb Jahre gültig. Einem Verkauf wolle St. Truiden deshalb erst im kommenden Sommer zustimmen.

Nach einer Leihe zum belgischen Zweitligisten KSK Lierse in der vergangenen Saison gelang Delorge in dieser Spielzeit bei St. Truiden der Senkrechtstart. In der Jupiler Pro League gehört er seit dem ersten Spieltag zum Stammpersonal und absolvierte alle 14 möglichen Pflichtspiele, in denen ihm bisher ein Tor und drei Vorlagen gelangen. Fast immer agierte er dabei über die vollen 90 Minuten.

Delorges potenzielle Verpflichtung im kommenden Sommer ist naheliegend, denn Mittelfeldroutinier Sebastian Rode (33) beendet seine Karriere. Neben Hugo Larsson (19), Ellyes Skhiri (27) und Pascal Groß (32), mit dem die Eintracht in der vergangenen Woche in Verbindung gebracht wurde, hätte die Eintracht eine starke Mittelfeldachse, die sowohl Erfahrung als auch spielerische Leichtigkeit mitbringt.

Weitere Transfers in Planung

Parallel dazu will die SGE bekanntlich im Angriff nachlegen – und das möglichst schon im Winter. Der Transfer von Wunschstürmer Rafiu Durosinmi (20/Viktoria Pilsen) steht kurz vor dem Abschluss. Zudem sind die Verhandlungen mit dem griechischen Stürmer Fotis Ioannidis (23) von Panathinaikos Athen, an dem auch der VfB Stuttgart interessiert ist, weit fortgeschritten.