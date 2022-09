Kruse reagiert auf VfL-Ausbootung

Max Kruse (34) will den Rauswurf beim VfL Wolfsburg nicht unkommentiert stehen lassen. „Ich glaube, ich entscheide selber, wann meine Zeit in der Bundesliga vorbei ist. Das entscheidet niemand anderes für mich“, kündigt der Angreifer per Video-Botschaft auf seinem Instagram-Account an.

Am vergangenen Samstagabend hatte Niko Kovac öffentlich erklärt, dass Kruses Zeit in Wolfsburg abgelaufen sei: „Wir verlangen von jedem Spieler eine hundertprozentige Identifikation und Konzentration mit Fokus auf den VfL. Dieses Gefühl hatten wir bei Max nicht“, begründete der Trainer. Geschäftsführer Jörg Schmadtke war tags darauf bemüht, die Wogen zu glätten und stellte klar, dass Kruse zumindest weiter am Trainingsbetrieb teilnehmen darf.