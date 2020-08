Guirassy wechselt für 15 Millionen – FC verdient mit

Serhou Guirassy geht künftig für Stade Rennes auf Torejagd. Wie der Klub aus der Bretagne am Donnerstagabend mitteilte, kommt der 24-Jährige vom Ligue 1-Absteiger Amiens SC und unterschreibt für fünf Jahre. In der vergangenen Saison gelangen dem Stürmer neun Tore in der französischen Liga.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Freudensprünge sorgt der Wechsel auch beim 1. FC Köln. Als der Bundesligist Guirassy im Sommer 2019 für sechs Millionen Euro an Amiens verkaufte, ließ er sich laut ‚Geissblog‘ eine Weiterverkaufsbeteiligung zwischen zehn und 20 Prozent zusichern. Somit wandert nun ein weiterer Millionenbetrag auf das Konto des FC.