FC Bayern: Übernimmt jetzt Eberl?

Der FC Bayern sucht nach der Entlassung von Hasan Salihamidzic einen neuen Sportvorstand. Nur wenige Stunden nach der offiziellen Bekanntgabe, dass Brazzo seinen Posten räumen muss, werden die ersten Kandidaten in der Gerüchteküche gehandelt.

Der Name Markus Krösche (Eintracht Frankfurt) wird ins Spiel gebracht, konkreter ist aber offenbar eine Spur nach Leipzig: ‚Sky‘ berichtet, dass es schon vor der gestrigen Bayern-Partie beim 1. FC Köln (2:1) zu einem Treffen mit Max Eberl gekommen ist.

Langer Vertrag

Auch laut der ‚Bild‘ ist RB Leipzigs Geschäftsführer Sport ein Kandidat in München. Eberl, einst als Spieler für Bayern am Ball gewesen, war in den vergangenen Jahren immer mal wieder ein Thema beim Rekordmeister. Wird es nun heiß?

Das Problem aus Bayern-Sicht: Eberl hat erst im Dezember in Leipzig übernommen, besitzt einen langfristigen Vertrag bis 2026 und soll den RB-Kader der nächsten Jahre federführend gestalten. Dass die Sachsen die Freigabe erteilen, ist nach aktuellem Stand unwahrscheinlich.