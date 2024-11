Neymar erneut verletzt

Die Zeit von Neymar bei Al Hilal steht weiter unter keinem guten Stern. Am gestrigen Montag wurde der brasilianische Superstar in der asiatischen Champions League gegen den iranischen Klub Esteghlal FC in der 58. Minute eingewechselt. Lediglich 29 Minuten später musste der Stürmer verletzt das Spielfeld verlassen.

Neymar hatte erst vor zwei Wochen sein Comeback für Al Hilal gefeiert. Davor fiel er ein gesamtes Jahr mit einem Kreuzbandriss aus. Beim gestrigen 3:0-Sieg zog sich der 32-Jährige einen Verletzung am rechten Oberschenkel zu. Wie lange es ausfallen wird, ist noch noch nicht bekannt.