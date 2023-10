Brunner-Gipfel beim BVB

Bei Borussia Dortmund steht nach wie vor die finale Entscheidung aus, wie denn nun mit Paris Brunner verfahren werden soll. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten von einem weiteren, möglicherweise schon richtungsweisenden Gespräch zwischen den Dortmunder Entscheidungsträgern um Sportchef Sebastian Kehl, Nachwuchskoordinator Lars Ricken sowie dem Spieler selbst und dessen Familie.

Offen sei allerdings weiterhin, wie mit dem 17-jährigen Ausnahmetalent verfahren werden soll. An diesem Wochenende werde es zumindest noch keine öffentliche Mitteilung geben, so das Lokalblatt. Zuletzt hatte es aber zumindest nach einer leichten Tendenz in Richtung Begnadigung ausgesehen.

Was Brunner genau vorgeworfen wird, bleibt derweil weiter im Verborgenen. Klar ist: Aus sportlicher Sicht wäre kaum tragbar, das vermeintlich größte Talent der aktuellen A-Jugend dauerhaft auszuschließen. Hinzu kommt, dass Brunner eigentlich auch an der am 10. November startenden U17-WM in Indonesien für den DFB teilnehmen soll. Die Zeit drängt also ein Stück weit.