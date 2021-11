Ballon d’Or: Haaland verpasst Top10

Erling Haaland (22) hat bei der Verleihung des Ballon d’Or die Top10 knapp verpasst. Wie das für die Verleihung zuständige Fachmagazin ‚France Football‘ vermeldet, belegt der Stürmerstar von Borussia Dortmund den elften Rang vor Romelu Lukaku (28, FC Chelsea) und den beiden Europameistern Giorgio Chiellini (37) und Leonardo Bonucci (34 beide Juventus Turin).

In der Verlosung ist mit Robert Lewandowski (33) noch ein weiterer Torjäger aus der Bundesliga. Dem Polen in Diensten des FC Bayern werden gute Chancen auf die Trophäe eingeräumt. Jüngsten Gerüchten zufolge soll allerdings Lionel Messi (34) das Rennen machen.

