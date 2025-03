DFB-Comeback: Baku optimistisch

RB Leipzigs Winter-Neuzugang Ridle Baku hat sich gut eingelebt und strebt ein Comeback in die deutsche Nationalmannschaft an. Gegenüber der ‚Bild‘ berichtet der 26-Jährige über seinen gelungenen Einstand in der Messestadt: „Ich habe viel Spielzeit bekommen und glaube, dass ich hier bereits den nächsten Entwicklungsschritt gegangen bin und noch weitere gehen werde. Das eine oder andere Tor und ein paar Scorerpunkte kann aber gern noch dazukommen.“ Die Adaptionszeit war für den Rechtsverteidiger sehr kurz, da er mit der Spielweise durch seinen Ex-Coach Ralph Hasenhüttl bereits vertraut war.

Unter Joachim Löw und Hansi Flick kam der gebürtige Mainzer auf insgesamt vier Einsätze im DFB-Dress. Angesprochen auf seine Pläne bezüglich der Nationalmannschaft sagt Baku: „Der Bundestrainer hat es zuletzt gut gesagt. Du musst Leistung bringen und die wird honoriert. Es gibt genügend Beispiele, wie jetzt Nadiem Amiri, der es gut in Mainz macht. Das ist ein Signal - sowohl für mich als auch alle anderen.“ Mit guten Leistungen könnte dem U21-Europameister von 2021 nach über drei Jahren der Sprung zurück in die deutsche Nationalmannschaft gelingen.