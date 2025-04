Real: Trainer-Übergang mit Sonderlösung

Real Madrid läuft bei der Planung für die Zeit nach Carlo Ancelotti zwar nicht die Zeit davon, doch angesichts des eng gestrickten Terminkalenders müssen die Königlichen den Zeitpunkt für die Wachablösung clever wählen. Nur drei Wochen nach dem Ende der La Liga-Saison beginnt am 14. Juni die FIFA-Klub-WM in den USA und erstreckt sich bis zum Finale am 13. Juli. Eine Woche vor dem Turnier gibt es zudem eine Länderspielpause. Atempause: Fehlanzeige.

Nicht ansatzweise ideale Arbeitsbedingungen für den künftigen Real-Coach, der damit vor einer schwierigen Aufgabe stünde. Schließlich dürfte Reals Erwartungshaltung an den neuen Wettbewerb wie so oft mit Titelambitionen verbunden sein. Scheitert der neue Coach nach nur wenigen Tagen im Amt deutlich daran, wäre der Start in die neue Real-Ära schon früh getrübt. Der Schutz davor soll laut einem Bericht der ‚as‘ eine einmonatige Übergangslösung sein. Demnach kommen für die Aufgabe zwei Kandidaten in Frage, die den Verein bereits bestens kennen.

Dem Bericht zufolge könnte Ex-Real-Prof Santiago Solari, seit 2022 Direktor Profifußball der Madrilenen, kurzfristig als Interimstrainer übernehmen. Der 48-jährige Argentinier war bereits in der Saison 2018/19 erfolgreich als Real-Trainer eingesprungen. Ebenfalls gehandelt wird Vereinslegende Raúl, der die Castilla betreut. Der Vertrag des 47-Jährigen läuft jedoch Ende Juni aus und müsste entsprechend kurzfristig verlängert werden. Dann wiederum könnte es für Raúl jedoch schwierig werden, mitten in der Saisonvorbereitung einen neuen Arbeitgeber zu finden.