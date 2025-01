Hoffenheim: Fünf Personalien noch offen

Die TSG Hoffenheim steht vor einem anstrengenden Transfer-Endspurt. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ müssen Sportgeschäftsführer Andreas Schicker und sein Team aktuell noch fünf Personalien klären. Für mehr offensive Durchschlagskraft arbeiten die Kraichgauer an einem Transfer von Stürmertalent Bazoumana Touré (18) von Hammarby IF. Der Ivorer trug mit 13 Scorerpunkten in 23 Ligaspielen zur Vizemeisterschaft des schwedischen Klubs bei und steht noch bis 2028 unter Vertrag. Ob die TSG angesichts der namhaften Konkurrenz aus der Premier League und der Bundesliga eine Chance auf einen Transfer hat, ist dem ‚kicker‘ zufolge offen.

Ein vorzeitiger Leih-Abbruch von David Jurásek (24) scheint unterdes vom Tisch zu sein. Der 24-jährige Tscheche zeigte sich zuletzt stark formverbessert und soll laut dem Fachmagazin nun doch gehalten werden. Der Linksfuß war im Januar 2024 für eineinhalb Jahre von Benfica Lissabon an die TSG verliehen worden. Vorübergehend standen ein Ende des Engagements und ein Wechsel zu PAOK Saloniki im Raum. Hoffenheim arbeitet parallel weiter an einer Rückholaktion von Stefan Posch (27) vom FC Bologna und sucht nach Verstärkung auf der Torwartposition. Florian Grillitsch (29), der auch unter Trainer Christian Ilzer keine Rolle spielt, soll dagegen noch abgegeben werden.