CR7 beherrscht die Schlagzeilen | Laporta setzt auf Koeman

Ronaldo und die Real-Rückkehr

Am gestrigen Freitag kochten die Spekulationen über eine Rückkehr von Cristiano Ronaldo zu Real Madrid hoch. Folglich beherrscht der Portugiese auch einen Tag später die Schlagzeilen. Die ‚as‘, die den Stein ins Rollen gebracht hatte, titelt erneut: „Cristiano will zurückkehren.“ Die ‚Marca‘ zieht nach: „CR7 macht sich begehrt.“ Gleichzeitig dämpft Spaniens größte Sportzeitung die Erwartungen. Stand jetzt schließe Real eine Rückkehr des Stürmerstars aus. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden.

Auch in Italien melden sich die Medien zum Thema des Tages zu Wort. „Es ist verrückt, Ronaldo zu kritisieren“, schreibt die ‚Tuttosport‘. CR7s sportlicher Wert für Juventus Turin war nach dem Ausscheiden der Alten Dame im Champions League-Achtelfinale gegen den FC Porto in Frage gestellt worden.

Laporta setzt auf Koeman

Trotz der jüngsten Gerüchte, dass Julian Nagelsmann von RB Leipzig ein Kandidat für den Trainerposten beim FC Barcelona sein soll, muss sich Ronald Koeman zurzeit wohl keine Sorgen um seinen Job machen. Wie die ‚Sport‘ in ihrer heutigen Ausgabe vermeldet, hat sich der neugewählte Barça-Präsident Joan Laporta entschieden, weiterhin auf den niederländischen Übungsleiter zu setzen. Somit wird der Ex-Profi die Katalanen wohl auch in der Saison 2021/22 trainieren.

Lukaku lehnt Angebot von Guardiola ab

Manchester City treibt die Personalplanungen für das kommende Transferfenster voran. Weit oben auf der Agenda der Skyblues steht die Verpflichtung eines neuen Angreifers. Dabei soll der Klub von Pep Guardiola auf Romelu Lukaku von Inter Mailand gestoßen sein, doch wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, „scheint klar zu sein, dass er bei Inter Mailand, wo er einer der Stars ist, weitermachen will.“ City muss sich nun wohl anderweitig umschauen.