PSG: Die Baustellen für den Sommer

Mbappé-Verlängerung

Auch in einer Mannschaft voller Superstars gibt es Spieler, die über allen anderen stehen. Bei PSG ist das Kylian Mbappé (23), Topscorer mit unglaublichen 58 Torbeteiligungen in dieser Saison. Die große Frage: Kann der Stürmer über den Sommer hinaus gehalten werden oder zieht er weiter zu Champions League-Finalist Real Madrid? Für seinen Verbleib setzt Paris Himmel und Hölle in Bewegung und ist, nachdem schon fast alles für Real zu sprechen schien, inzwischen alles andere als chancenlos. Ausgang komplett offen.

T-Frage

Eine wichtige Rolle im Mbappé-Poker dürfte auch der künftige PSG-Trainer spielen. Mauricio Pochettino mag weiter von seinem Verbleib in Frankreichs Hauptstadt überzeugt sein, ist nach dieser enttäuschenden Saison aber wohl chancenlos. Angeblich haben die Bosse bereits entschieden, den Argentinier im Sommer vor die Tür zu setzen. Die beiden heißesten Kandidaten auf seine Nachfolge sind nach wie vor der aktuell vereinslose Zinedine Zidane und Antonio Conte, Übungsleiter bei Tottenham Hotspur. Auch hier gilt: Alles offen.

T-Frage 2.0

Klärungsbedarf gibt es bei PSG auch auf der Torhüterposition. Obwohl Gianluigi Donnarumma (23) im vergangenen Jahr als Europameister kam, muss sich der Italiener den Platz im Tor mit dem erfahrenen Keylor Navas (35) teilen. Seinen Ärger über die Situation hielt Donnarumma zuletzt nicht mehr hinter dem Berg. Im äußersten Fall könnte der Schlussmann nach der Saison in die italienische Heimat zurückkehren. Ex-Klub AC Mailand und Juventus Turin wurden bereits gehandelt.

Kaderkorrekturen

Spieler wie das argentinische Trio Ángel di María (34), Leandro Paredes (27) und Mauro Icardi (29) werden Paris verlassen. Dafür braucht es hochkarätigen Ersatz. Für das Mittelfeld könnte sich PSG den ablösefreien Weltmeister Paul Pogba (29, Manchester United) schnappen. Für die Offensive ist eine Rückkehr von RB Leipzigs Christopher Nkunku (24) und Moise Kean (22, Juventus Turin) im Gespräch. In den kommenden Wochen werden die Namen weiterer Kandidaten durch die Medien geistern.

Superstars aufbauen

Wenn alles passt, können Neymar (30) und Lionel Messi (34) noch immer Spiele im Alleingang entscheiden. Klar ist aber auch, dass beide in dieser Saison deutlich im Schatten ihres Kollegen Mbappé standen. Sollten beide auch in der kommenden Saison noch für PSG spielen – zumindest bei Messi soll das feststehen – dann muss der neue PSG-Trainer die beiden Stars wieder zum Scheinen bringen.