BVB verpflichtet Haller

Bei Eintracht Frankfurt hatte er einst als Mittelstürmer die Büffelherde angeführt. Kein Wunder also, dass Borussia Dortmund die Suche nach einem physisch starken Mittelstürmer nun mit Sébastien Haller erfolgreich beendet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der BVB offiziell bestätigt, kommt der Angreifer von Ajax Amsterdam und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Der niederländischer Rekordmeister wird dem Vernehmen nach mit einer Ablöse von bis zu 35 Millionen Euro entschädigt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in Sébastien Haller einen gestandenen Mittelstürmer verpflichten konnten, der zuletzt in der Champions League für Furore gesorgt hat, der insbesondere aber auch die Bundesliga kennt und seine Klasse und hohe Abschlussqualität dort bereits unter Beweis gestellt hat“, so Sportdirektor Sebastian Kehl.

„Gesamtpaket sehr vielversprechend“

Kehl weiter: „Das Gesamtpaket ist sehr vielversprechend. Sébastien bringt eine hohe körperliche Präsenz mit sich, auch physisch ist er sehr belastbar. Mit seiner Erfahrung kann er gerade unseren jungen Kräften in der der Offensive auch Halt und Stabilität verleihen. In den Gesprächen mit uns hat er klar zum Ausdruck gebracht, dass er mit dem BVB einiges erreichen möchte.“

Haller erklärt: „Es ist ein tolles Stadion, aber das tollste Stadion ist nichts ohne seine Fans. Ich kann es kaum erwarten, als Teil der BVB-Familie künftig die Unterstützung von über 80.000 Zuschauern spüren zu dürfen. Gemeinsam werden wir in den kommenden Jahren hoffentlich Großes erreichen und dann auch gemeinsam feiern können.“

2019 hatte Haller Eintracht Frankfurt und der Bundesliga den Rücken gekehrt und sich für 50 Millionen Euro Ablöse West Ham United angeschlossen. Nach glücklosen eineinhalb Jahren ging es für knapp über 20 Millionen Euro zu Ajax. Mit der Bundesliga-Rückkehr schließt sich nun der Kreis.