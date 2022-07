Pjanic denkt nicht an Barça-Abschied

Miralem Pjanic beschäftigt sich derzeit überhaupt nicht mit einem erneuten Abgang vom FC Barcelona. Gegenüber ‚Fanatik‘ erklärte der 32-jährige Bosnier: „Ich habe einen Vertrag bei Barcelona bis 2024. Dieses Jahr werde ich mit Xavi zusammenarbeiten.“ In der vergangenen Saison war kein Platz für den Nationalspieler bei den Katalanen, weshalb sich der zentrale Mittelfeldspieler per Leihe Besiktas anschloss.

Laut ‚Marca‘ verfolgt Trainer Xavi die Situation um Pjanic in der Saisonvorbereitung nun sehr genau und will im Anschluss entscheiden, ob er mit dem Rechtsfuß plant. Pjanic selbst zeigt sich jedenfalls kämpferisch: „Es ist an der Zeit, den Fans den alten Pjanic zu zeigen.“