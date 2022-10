AC Milan: Plan B bei Leão

Der AC Mailand ist offenbar doch bereit, Rafael Leão zu verkaufen. Voraussetzung dafür wäre laut ‚Tuttomercatoweb.com‘, dass der 23-jährige Offensivmann eine Vertragsverlängerung über 2024 hinaus ausschlägt.

Milans Sportchef Paolo Maldini zeigte sich unlängst optimistisch, dass Leão langfristig in der Modestadt bleibt. Allerdings hat auch der FC Chelsea Interesse am Portugiesen, der bei der WM seinen Wert nochmal steigern will.