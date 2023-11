Saudis wollen Sancho & Richarlison im Winter

Klubs aus Saudi-Arabien würden sich im Winter gerne in der Premier League bedienen. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, möchten Vertreter aus der saudischen Pro League Jadon Sancho von Manchester United sowie Richarlison von Tottenham Hotspur in der kommenden Transferperiode in den Nahen Osten lotsen.

Sancho besitzt bei den Red Devils keine Zukunft mehr. Erst vor kurzem wurde der 23-jährige Flügelflitzer sogar aus der mannschaftsinternen WhatsApp-Gruppe entfernt. Richarlison plagt sich derweil schon seit Monaten mit Schmerzen im Schambein-Bereich herum. In Kürze will sich der brasilianische Offensivspieler einer OP unterziehen.