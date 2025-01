Wegen Ranieri: Kehrtwende bei Dybala

Paulo Dybala fühlt sich seit der Ankunft von Claudio Ranieri bei der AS Rom wieder wohl und will über den Sommer hinaus bei den Giallorossi bleiben. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, dass der Argentinier das lukrative Angebot von Galatasaray mit einem Gehalt von zehn Millionen Euro netto pro Saison abgelehnt hat und stattdessen die automatische Vertragsverlängerung in Rom anstrebt, die nur noch wenige Auftritte entfernt ist. Außerdem soll Dybala dem Bericht zufolge offen für einen neuen Vertrag sein, bei dem er auf Gehalt und eine Ausstiegsklausel verzichten würde.

Die Gemütslage hat sich also komplett gedreht, noch vor wenigen Wochen und unter Ranieris Vorgänger Ivan Juric war Dybala, ähnlich wie Mats Hummels, häufig außen vor. Jetzt ist der 31-Jährige wieder gesetzt, zeigte zwei Tage vor Weihnachten gegen Parma Calcio (5:0) mit zwei Toren und einer Vorlage eine Glanzleistung und traf auch beim 1:1 gegen den AC Mailand. Beim Derbysieg gegen Lazio (2:0) am Sonntag wurde Dybala unter tosendem Applaus in der 74. Spielminute ausgewechselt.