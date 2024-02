De Gea: Comeback in der Heimat?

Torhüter David de Gea (33) strebt einen Vertrag in seiner spanischen Heimat an. Einem Bericht der englischen ‚Sun‘ zufolge bereitet sich der ehemalige Nationalspieler intensiv auf die Chance vor, wieder in La Liga aufzulaufen. Angebote aus Saudi-Arabien und auch England lehnte de Gea aus diesem Grund ab. Seit vergangenem Sommer ist der Schlussmann vereinslos.

Nach elf Saisons und 545 Spielen für Manchester United hatten die Red Devils den Vertrag mit dem Keeper nicht mehr verlängert. In der Zeit bei United konnte de Gea unter anderem den Gewinn der englischen Meisterschaft und des englischen Pokals verzeichnen.