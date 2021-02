VfB Stuttgart: Thommy fällt aus

Pellegrino Matarazzo muss erneut auf Erik Thommy (26) verzichten. Wie der VfB Stuttgart mitteilt, hat sich der Offensivspieler eine Zerrung im Hüftbeuger zugezogen. Thommy wird den Schwaben wohl einige Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Fraglich ist zudem, ob Tanguy Coulibaly (20) am Samstag (15:30 Uhr) gegen Schalke 04 mitwirken kann. Der Franzose hat einen Schlag aufs Knie erlitten.

