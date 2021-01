Neuer Trainer: Svensson übernimmt in Mainz

Bo Svensson ist zurück am Bruchweg. Wie Mainz 05 mitteilt, übernimmt der 41-jährige Däne ab sofort das Traineramt. Als Ablöse fließen bis zu 1,5 Millionen Euro an den österreichischen Zweitligisten FC Liefering, den Svensson seit 2019 betreute. Zuvor war er in der Mainzer Jugendabteilung aktiv.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der neue Mainzer Sportvorstand Christian Heidel freut sich: „Bo bringt alle Qualitäten mit, die wir uns für die Besetzung unseres Trainerpostens wünschen. Er hat den Trainerjob in unserem Nachwuchsleistungszentrum von der Pike auf gelernt und zusätzlich als aktiver Profi die Arbeit von Trainern wie Jürgen Klopp und Thomas Tuchel kennengelernt. Er weiß, wie sich unser Fußball anfühlen muss. Wir sind überzeugt, dass er über die Persönlichkeit und Durchsetzungsstärke verfügt, dieses Wissen auch auf die Mannschaft zu übertragen.“

Svensson stand als Spieler von 2007 bis 2014 in 122 Spielen für Mainz auf dem Platz. Nun soll er bei seiner ersten Trainerstation in einer Top-Liga die Rheinhessen vor dem Abstieg aus der Bundesliga bewahren. Der ehemalige Innenverteidiger folgt an der Seitenlinie auf Achim Beierlorzer, Jan-Moritz Lichte und Jan Siewert.