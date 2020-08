Brekalo-Berater dementiert Abschiedswunsch

Josip Brekalo strebt entgegen anderslautender Medienberichte offenbar doch keinen Abschied vom VfL Wolfsburg an. Gegenüber dem ‚Sportbuzzer‘ erklärt Berater Fali Ramadani jedenfalls: „Ich versuche nicht, ihn woanders unterzubringen, denn er hat seinen Vertrag in Wolfsburg.“ Bei den Wölfen besitzt Brekalo noch ein bis 2023 gültiges Arbeitspapier.

Dennoch wird der 22-jährige Flügelspieler vom ‚kicker‘ mit einem potenziellen Transfer zur SSC Neapel in Verbindung gebracht. Pikant: Ramadani soll demnach mit „diversen weiteren Kniffen“ für eine möglichst hohe Ablöse sorgen. Gut möglich, dass das Dementi in die Kategorie Ablösepoker fällt. VfL-Sportdirektor Jörg Schmadtke ging in der vergangenen Woche noch fest von einem Brekalo-Verbleib aus.