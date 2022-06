Borkowski per Leihe nach Dresden

Dennis Borkowski spielt in der kommenden Saison für Dynamo Dresden. Wie der Zweitliga-Absteiger mitteilt, kommt der 20-jährige Angreifer für ein Jahr per Leihe von RB Leipzig ins Rudolf-Harbig-Stadion.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der abgelaufenen Spielzeit war Borkowski an den 1. FC Nürnberg verliehen, kam in Liga zwei aber nicht regelmäßig zum Einsatz. In zehn Partien gelang ihm eine Vorlage. Eine Spielklasse tiefer soll dem talentierten Stürmer nun der Durchbruch gelingen.