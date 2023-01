Bochum verpflichtet Broschinski

Der VfL Bochum verkündet die Verpflichtung von Moritz Borschinski. Der Stürmer wechselt von Borussia Dortmunds U23 an die Castroper Straße und unterschreibt beim Bundesligisten einen Vertag bis 2026.

Geschäftsführer Patrick Fabian will den 22-Jährigen in Bochum zum Bundesliga-Profi machen: „Er besitzt eine große Mentalität und bringt fußballerisch sowie athletisch alle Voraussetzungen mit, um den nächsten Schritt in der Bundesliga zu gehen. Wir sind überzeugt davon, dass ihm dieser bei uns gelingen wird und wir an ihm in Zukunft viel Freude haben werden.“

