BVB-Sorgen um Kobel

Borussia Dortmund bangt vor dem Champions League-Achtelfinalrückspiel beim Chelsea am Dienstag (21 Uhr) um Gregor Kobel. Der Stammkeeper hatte das gestrige Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig kurzfristig mit muskulären Problemen verpasst.

Hinsichtlich eines Kobel-Einsatzes in der Königsklasse sagte Trainer Edin Terzic im Anschluss: „Das müssen wir schauen. Wir wollen eine genaue Diagnostik haben.“ Diese soll im Laufe des heutigen Samstags erfolgen. In Leipzig wurde Kobel – zuletzt in Überform – souverän von Alexander Meyer vertreten.

