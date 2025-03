Messi spricht über PSG-Abschied und seine Zukunft

Lionel Messi hat sich zu seiner Zeit in Miami geäußert und rückblickend über sein PSG-Engagement gesprochen. In einem Gespräch mit MLS-Hauptsponsor ‚Apple Music‘ verriet der 37-Jährige: „Meine Zukunft? Ich fühle mich jetzt gut und genieße einfach jeden Moment meiner Karriere. Ich genieße den Verein, die Spiele, meine Teamkollegen, meine Familie, meine Freunde. Ich liebe und genieße einfach den Moment.“ Gut möglich, dass Messi auch bei der WM 2026 in den USA also mit von der Partie sein wird.

Auch sein Wechsel von Paris St. Germain in die MLS zu Inter Miami war ein Thema der Konversation: „Ich verbrachte zwei Jahre in Paris, die mir keinen Spaß machten. Ich war im Alltag nicht glücklich, mit den Spielen, dem Training. Es fiel mir schwer, mich anzupassen“, so der achtfache Weltfußballer. Der Wechsel nach Florida bot dann die Verwirklichung eines neuen Lebensabschnittes für den Weltmeister von 2022: „Ich hatte immer vor, ein neues Kapitel in der MLS zu beginnen. Ich wollte diesen Wechsel schon immer.“ Messis Ziel in Miami ist, den Klub weiterzuentwickeln und Titel zu gewinnen.