Bericht: Wirtz-Eltern besuchten Hoeneß

Uli Hoeneß hat offenbar frühzeitig einen Draht zum Umfeld von Florian Wirtz (21) aufgebaut. Wie aus einem Bericht der ‚Sport Bild‘ hervorgeht, lud der Bayern-Patron die Eltern des Offensivstars nach dessen Wechsel zu Bayer Leverkusen Anfang 2020 zu sich an den Tegernsee ein. Karin und Hans Wirtz folgten der Einladung, mehr ist über das Treffen nicht bekannt. Eine Anfrage der ‚Sport Bild‘ ließ Hoeneß unbeantwortet.

Wirtz ist eines der logischen Transferziele des FC Bayern in den kommenden Jahren. Hoeneß macht öffentlich keinen Hehl daraus, dass er sich den Ausnahmekönner im Bayern-Trikot wünscht. Womöglich zahlt es sich aus, dass der Rekordmeister frühzeitig und an höchster Stelle mit der Spielerseite in Verbindung getreten ist. In Leverkusen steht Wirtz noch bis 2027 unter Vertrag.