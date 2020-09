Bedient sich Betis bei Mainz?

Aarón Martín vom FSV Mainz 05 steht auf der Wunschliste von Betis Sevilla. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge befinden sich die Spanier in Verhandlungen mit den Rheinhessen um eine Verpflichtung des 23-jährigen Linksverteidigers. Damit könnte der Spanier in seine Heimat zurückkehren.

Martín besitzt bei den Mainzern noch einen Vertrag bis 2023. In der vergangenen Spielzeit verzeichnete er 23 Einsätze im Trikot der 05er. Der Spanier wurde in der Jugend von Espanyol Barcelona ausgebildet und wechselte in der Saison 2018/19 in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt.