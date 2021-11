Leipzig: Wolves wollen Hwang behalten

Hee-chan Hwang bleibt womöglich über den Sommer hinaus in der Premier League. Wie der ‚Telegraph‘ vermeldet, wollen die Wolverhampton Wanderers die Leihgabe von RB Leipzig gerne behalten. Die Kaufoption soll bei rund 16 Millionen Euro liegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 25-jährige Stürmer verließ Leipzig Ende August in Richtung England. In der Premier League schoss er in sieben Einsätzen vier Treffer. Entsprechend zufrieden sind die Wolves mit Hwang, der bei RB noch bis 2025 unter Vertrag steht.