Three Lions starten mit Acht-Tore-Festival

Im ersten Spiel der Gruppe B konnte England den Iran mit 6:2 besiegen. Bereits nach wenigen Minuten gab es den ersten Aufreger, als Harry Maguire bei einer Rangelei nach einem Eckball zu Boden ging. Doch weder der Schiedsrichter noch der VAR sahen darin ein elfmeterwürdiges Foul. Glück für den Iran, der kurz darauf Stammkeeper Alireza Beiranvand mit einer gebrochenen Nase auswechseln musste. Die spielerisch deutlich überlegenen Engländer gingen durch einen Kopfballtreffer von Jude Bellingham in Führung (35. Minute). Ein wuchtiger Volley von Bukayo Saka (43.) und eine Direktabnahme von Raheem Sterling (45. +1) bescherten dann den Halbzeitstand von 3:0.

Auch in Durchgang zwei änderte sich wenig am Chancenverhältnis. Per Schlenzer erhöhte der glänzend aufgelegte Saka zum 4:0 (62.), bevor die Iraner sich durch Mehdi Taremi auch endlich in die Torschützenliste eintragen konnten (65.). Die eingewechselten Marcus Rashford (71.) und Jack Grealish (89.) trafen ebenfalls, bevor Taremi per Elfmeter in der Nachspielzeit einen Doppelpack schnürte (90. +13). Ein Name taucht unter den Torschützen nicht auf: Harry Kane. Der Stürmer machte vorne allerdings viele Bälle fest und konnte zwei Vorlagen beisteuern.