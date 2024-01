Barça: Roberto beugt sich Xavi-Willen

Sergi (31) Roberto will dem Wunsch seines Trainers Xavi entsprechen und seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim FC Barcelona verlängern. „Wenn der Trainer möchte, dass ich bleibe, werden wir sicher kein Problem damit haben, uns auf einen neuen Vertrag zu einigen. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Saison wieder hier sein werden, um über ein Finale zu sprechen“, erklärte der Allrounder auf der gestrigen Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Heute Abend (20 Uhr) trifft Barça im Finale der Supercopa auf Real Madrid. Über den bevorstehenden Clásico sagte Roberto: „Wir müssen mit dem Ball Protagonisten sein. Gegen Madrid müssen wir den Ball dominieren, aber wir müssen aufmerksam sein. Da Madrid bis zur letzten Minute kämpft, kann man das Spiel niemals als entschieden betrachten.“