Konkretes Interesse: HSV-Stürmer zum Ligarivalen?

András Németh vom Hamburger SV hat einen weiteren Klub auf den Plan gerufen. Sacha Tavolieri berichtet, dass Preußen Münster konkret am 21-jährigen Angreifer interessiert ist. Der Zweitliga-Aufsteiger strebe eine Leihe ohne Kaufoption an. Derzeit laufen die Verhandlungen zwischen den Vereinen. Zuletzt wurde bereits Cercle Brügge mit dem Rechtsfuß in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Németh selbst kokettiert mit einer Luftveränderung angesichts der starken Konkurrenz auf seiner Position. Auch der HSV soll sich bereit zeigen, den ungarischen Nationalspieler (vier Länderspiele) zumindest vorübergehend abzugeben. Vertraglich ist der gebürtige Südafrikaner, der im Januar 2023 für 750.000 Euro vom KRC Genk losgeeist wurde, bis 2026 an die Rothosen gebunden.