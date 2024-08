Erste Gespräche laufen: Brügge will HSV-Stürmer

Cercle Brügge interessiert sich für András Németh vom Hamburger SV. Wie der Transferjournalist Sacha Tavolieri berichtet, sucht der belgische Erstligist einen potenziellen Ersatz für den Fall des Abgangs seiner etatmäßigen Nummer neun Kévin Denkey (23), der von zahlreichen europäischen Vereinen beobachtet wird. Dabei ist Németh in den Fokus des Klubs geraten, erste informelle Gespräche mit dessen Berater haben demzufolge bereits stattgefunden.

Németh würde den Verein gerne verlassen, da er mit seiner geringen Spielzeit nicht einverstanden ist. In den ersten beiden Saisonspielen der Rothosen stand der Ungar nicht einmal im Kader. Der 21-Jährige stammt aus der Jugend des KRC Genk und hat bis zu seinem Wechsel zum HSV im Januar 2023 ausschließlich in Belgien gespielt. In Hamburg konnte der Mittelstürmer seine Treffsicherheit bisher noch nicht nachweisen. In 39 Zweitligapartien erzielte der Rechtsfuß zwei Treffer. Hamburg ist dennoch von seinen Qualitäten überzeugt und möchte Németh lediglich verleihen.