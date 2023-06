Werder: Neuer Linksverteidiger im Medizincheck?

Beim SV Werder Bremen will man nach Neueinkäufen für die Offensive (Dawid Kownacki) und Mittelfeld (Naby Keïta) auch in der Defensive nachrüsten. Vor allem mit der Besetzung auf der linken Abwehrseite ist man bei den Hanseaten nicht gänzlich zufrieden. Youngster Lee Buchanan (22) könnte nach seinem Debütjahr in Grün-Weiß verliehen werden, um mehr Spielpraxis zu sammeln.

Nach aktuellem Stand bliebe also nur noch dessen Konkurrent Anthony Jung (31). Werder schaut sich daher nach einem neuen Linksverteidiger um. Aus Frankreich waren Gerüchte um Faitout Maouassa (24) vom HSC Montpellier herübergeschwappt, doch offenbar ist Bremen mit einem Spieler aus der Bundesliga deutlich weiter.

Dem ‚Radio Bremen‘-Magazin ‚buten un binnen‘ zufolge wurde Aarón Martín am heutigen Dienstagnachmittag am Weserstadion gesichtet. Dem Bericht zufolge befand sich Martín offenbar auf dem Weg zum Medizincheck.

Italien-Klub ausgestochen

Der 26-jährige Spanier ist nach dessen Vertragsablauf bei Mainz 05 ablösefrei zu haben. Der Freistoßspezialist absolvierte mit acht Torbeteiligungen in 28 Spielen eine seiner besten Bundesliga-Spielzeiten nach mehreren wechselhaften Jahren. Auch Serie A-Aufsteiger FC Genua war recht weit mit dem Linksverteidiger, geht nun aber offenbar leer aus.