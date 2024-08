Füllkrug-Poker: BVB mit stolzem Preisschild

Macht Niclas Füllkrug nach nur einem Jahr schon den Abflug oder bleibt er Borussia Dortmund erhalten? Eine Entscheidung scheint noch nicht ganz so weit fortgeschritten, wie in englischen Medien am gestrigen Mittwoch kolportiert wurde, denen zufolge West Ham United in den Verhandlungen mit den Schwarz-Gelben kurz vor einer Einigung steht.

Nach Informationen der ‚Bild‘ zeigt man sich an der Strobelallee nämlich erst ab einer Summe von mindestens 30 Millionen Euro gesprächsbereit. Das habe „die Dortmunder Chefetage intern beschlossen“, so die Boulevardzeitung. Fraglich, ob die Hammers für den 31-Jährigen so viel Geld auf den Tisch legen wollen.

Zudem plant BVB-Coach Nuri Sahin fest mit Neuzugang Serhou Guirassy (28) und Füllkrug, berichtet die ‚Bild‘ weiter. Der DFB-Stürmer soll einem Wechsel auf die Insel zwar offen gegenüberstehen, eine finale Zusage wurde aber noch nicht gegeben.