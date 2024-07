Einigung steht bevor: Füllkrug vor BVB-Abschied?

Die Zeit von Niclas Füllkrug bei Borussia Dortmund könnte schon bald vorbei sein. Der Nationalstürmer ist gerade erst aus seinem EM-Urlaub zurückgekehrt und packt womöglich direkt wieder die Koffer, um nach England weiterzureisen. Mehrere internationale Verehrer haben sich in den vergangenen Wochen um den Mittelstürmer bemüht. West Ham United hat nun offenbar den Durchbruch vor Augen.

Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, stehen die Londoner kurz vor einer Einigung mit dem BVB über den Wechsel des DFB-Spielers. Dem Vernehmen nach rufen die Dortmunder einen Preis von mindestens 20 Millionen Euro für den 31-Jährigen auf. Füllkrug soll einem Wechsel durchaus offen gegenüberstehen. Eine finale Zusage steht nach Lage der Dinge aber noch aus.

Nur eine Saison in schwarz-gelb?

Füllkrug war erst im vergangenen Sommer von Werder Bremen zum Revierklub gewechselt. In seiner ersten Saison erzielte der Zielspieler 15 Treffer in 42 Pflichtspielen für den BVB. Der Nationalspieler war Teil der DFB-Elf bei der Heim-EM und war auch dort zweimal erfolgreich. Nun könnte der nächste Schritt in seiner Karriere bevorstehen.