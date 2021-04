HSV: Ambrosius erleidet Kreuzbandriss

Der Hamburger SV hat verletzungsbedingt einen schweren Rückschlag zu verkraften. Wie die Rothosen mitteilen, hat sich Innenverteidiger Stephan Ambrosius beim gestrigen Mannschaftstraining einen Kreuzbandriss zugezogen. Für den 22-Jährigen ist es bereits die zweite Verletzung dieser Art, nach HSV-Angaben ist das selbe Knie wie vor rund zweieinhalb Jahren betroffen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit muss der Zweitligist mehrere Monate ohne das Eigengewächs auskommen, das sich in dieser Spielzeit zum Anker in der Defensive mauserte. In der zweiten Liga stand Ambrosius in dieser Saison in 26 Spielen auf dem Platz. Darüber hinaus gelang dem gebürtigen Hamburger der Sprung in die deutsche U21-Nationalmannschaft.