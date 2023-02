Bundesliga-Flirt Kownacki fällt aus

Dawid Kownacki wird Fortuna Düsseldorf vorerst fehlen. Der 25-jährige Offensivspieler hat sich in der gestrigen Partie der Düsseldorfer gegen den SV Sandhausen (2:0) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und fällt nach Vereinsangaben „bis auf Weiteres“ aus. Für den derzeitigen Tabellensechsten ist die Verletzung des siebenfachen polnischen Nationalspielers ein schwerer Schlag.

In der laufenden Saison kommt Kownacki in 19 Spielen auf 14 Torbeteiligungen (acht Treffer, sechs Vorlagen) für die 95er. Dem Vernehmen bekunden Borussia Mönchengladbach, Mainz 05 und zwei weitere Bundesligisten Interesse an dem Rechtsfuß, der im Sommer ablösefrei zu haben ist. Auch der FC Midtjylland und Olympiakos Piräus sollen sich nach dem Stürmer erkundigt haben.

