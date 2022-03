Montpellier-Interesse an Král

Der HSC Montpellier hat die Planung für die kommende Saison begonnen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite ‚Foot Mercato‘ beschäftigt sich der Ligue 1-Klub mit Alex Král. Der Sechser wurde vor der Saison von Spartak Moskau an West Ham United verliehen.

In London konnte sich der 23-Jährige aber nicht durchsetzen und kommt auf enttäuschende sechs Einsätze. In der russischen Hauptstadt steht der Tscheche noch bis 2024 unter Vertrag, eine Rückkehr ist aber aufgrund des Krieges in der Ukraine wohl aktuell kein Thema.