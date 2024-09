Engländer berichten: City möchte für Wirtz die Kasse plündern

In einem Sommer, in dem sich einige nationale und internationale Konkurrenten mit großen Namen verstärkt haben, ist es ziemlich ruhig um Manchester City geblieben. Lediglich zwei Neuzugänge haben den Weg in den blauen Teil der Stadt gefunden. Neben dem brasilianischen Flügelspieler Savinho (20), der für 25 Millionen Euro vom französischen Partnerverein ESTAC Troyes gekommen ist, kehrte Ilkay Gündogan (33) nach einem Jahr beim FC Barcelona zurück an die alte Wirkungsstätte. Doch das könnte nur die Ruhe vor dem Sturm sein. Denn die Kriegskasse ist gut gefüllt und das Ziel ist klar: Florian Wirtz (21).

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Sun‘ berichtet, ist der Scheichklub bereit, seinem Star-Trainer Pep Guardiola „im Januar einen riesigen Transferkoffer zu überreichen“. Im Sommer verbuchte der Serienmeister der Premier League ein sattes Plus im Transferbudget. Den Ausgaben für Savinho stehen Einnahmen von über 140 Millionen Euro gegenüber. Die Citizens gaben unter anderem Julián Alvarez (75 Mio.) an Atlético Madrid, João Cancelo (25 Mio.) an Al Hilal und Taylor Harwood-Bellis (23 Mio.) an den FC Southampton ab.

Lese-Tipp

Toptalente als Wertanlage: Citys 600-Millionen-Goldgrube

City möchte Real zuvorkommen

Guardiola prüfte in den abschließenden Wochen der Sommer-Wechselperiode die ein oder andere Option, konnte sich allerdings nicht zu einem Transfer durchringen. Dies könnte sich im Januar ändern: Laut der Boulevardzeitung haben die Sportchefs des Vereins für das kommende Wintertransferfenster ein Budget von fast 120 Millionen Euro zugesagt. Das Ziel ist laut der ‚Sun‘ ebenfalls bereits klar: „City ist an Florian Wirtz interessiert, dem Bundesligaspieler der Saison, mit dem Bayer Leverkusen in der vergangenen Saison das Double gewann.“ Auch Jamal Musiala vom FC Bayern soll auf der Wunschliste des Klubs stehen, der Bayer-Spielmacher habe jedoch derzeit Priorität – und könnte einfacher zu bekommen sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dann nämlich, wenn Bayer seine Fabelspielzeit nicht noch einmal wiederholen kann. Sollte im Januar absehbar sein, dass die Mannschaft nicht an die Leistungen der Vorsaison heranreicht, könnte Wirtz einem Wechsel nicht abgeneigt sein – hoffen jedenfalls die Citizens. Zudem halten sich hartnäckige Gerüchte, dass sich auch Real Madrid bereits im Januar um den DFB-Kicker bemühen und so einem Wettbieten im kommenden Sommer entgehen möchte. Auch daher könnte ManCity bereits früh in Zugzwang sein.