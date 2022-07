Einigung erzielt: Lewandowski wechselt zu Barça

Der FC Bayern hat dem jüngsten Angebot des FC Barcelona zugestimmt. Nach Informationen von Gianluca Di Marzio haben die beiden Klubs Einigung im Ablösepoker um Robert Lewandowski erzielt.

Unter der Anzeige geht's weiter

‚Sky‘ und ‚kicker‘ nennen 45 Millionen Euro Sockelablöse plus fünf Millionen an Boni als Richtwert für den Mega-Transfer, den Lewandowski in den vergangenen Tagen durch Lustlos-Auftritte im Training weiter forciert hatte.

Bei der Teampräsentation des FC Bayern soll Lewandowski selbstredend nicht mehr mit von der Partie sein. Stattdessen steht wohl schon am heutigen Samstag die Reise nach Barcelona auf dem Programm. Im Anschluss erfolgen Medizincheck und Unterschrift. Nach menschlichem Ermessen wird der Wechsel also noch an diesem Wochenende final über die Bühne gehen.