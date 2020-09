Nächster Stürmer für Nürnberg?

Der 1. FC Nürnberg könnte noch einen weiteren Angreifer verpflichten. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat Patrick Schmidt von Liga-Konkurrent 1. FC Heidenheim das Interesse der Franken und ihrem Sportchef Dieter Hecking geweckt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 26-Jährige wäre nach Manuel Schäffler und Pascal Köpke bereits der dritte Neuner, den der FCN in dieser Transferperiode an Land ziehen würde. Das Problem: Heidenheim soll rund eine Million Euro Ablöse fordern. In der vergangenen Rückrunde traf Schmidt (Vertrag bis 2022) sechsmal in 19 Einsätzen für Leihklub Dynamo Dresden.