United: Ein Verkauf für van de Beek | Sancho zu teuer für die Premier League?

Pereira raus, van de Beek rein?

Bei Manchester United basteln sie am Kader für die neue Saison. Eines der Transfer-Wunschziele: Donny van de Beek von Ajax Amsterdam. Der ‚Daily Star‘ greift in seiner aktuellen Ausgabe die bestehenden Gerüchte um den jungen Niederländer und die Red Devils auf. Um einen Transfer des 23-Jährigen zu finanzieren, will United offenbar Andreas Pereira (24) zu Geld machen.

Tendenz in Richtung Sancho-Verbleib?

„Wer wird 100 Millionen Pfund für Sancho zahlen?“, titelt die ‚Daily Mail‘ in ihrer Sonntagsausgabe. Die laut dem entsprechenden Bericht derzeit wahrscheinlichste Antwort: Niemand. Da Borussia Dortmund auf einer dreistelligen Millionenablöse beharrt, scheint ein Verbleib des 20-Jährigen beim BVB die aktuelle Tendenz zu sein. In finanziell unsicheren Corona-Zeiten scheint es, als wolle derzeit kein Premier League-Verein eine solche Summe zahlen.

Sarri glaubt an CR9

Im italienischen Pokal-Halbfinal-Rückspiel gegen den AC Mailand (0:0) vergab Cristiano Ronaldo einen Elfmeter. Untypisch für den ansonsten so treffsicheren Portugiesen. Trainer Maurizio Sarri glaubt laut der ‚Gazzetta dello Sport‘, dass sich CR7 in naher Zukunft wieder zu „CR9“ transformieren wird – also dem besten Torjäger von Juventus Turin.